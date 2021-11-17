В тюменском селе друзья похитили у мужчины овцу и зарезали ее. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть вагайского отдела полиции поступило сообщение от жителя села Большой Карагай, который пояснил, что в принадлежащий ему загон с овцами проникли неизвестные и зарезали одно животное.

Стражи порядка установили, что заявитель держит более 500 голов овец. Вечером он проверял, зашли ли животные из загона в стойло. Посветив через окно дома фонариком, хозяин увидел двоих мужчин, которые резали животное. Заметив в окне свет, злоумышленники убежали, бросив тушу на землю. Ущерб собственнику составил шесть тысяч рублей.

– Оперативники установили личности подозреваемых – мужчин 1975 и 1994 годов рождения, задержали их и доставили в отдел полиции. Свою вину они признали и пояснили, что овцу хотели разделать на мясо и продать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.