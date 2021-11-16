Специалисты тюменской психиатрической больницы успешно лечат пациентов с анорексией

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени специалисты областной клинической психиатрической больницы успешно лечат пациентов с нервной анорексией. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По мнению медиков, это очень опасное заболевание, которое, согласно данным медицинской статистики, в 10% случаев приводит к гибели человека. При обращении за помощью 50 – 70% больных удается вылечиться, однако в определенных случаях это занимает несколько лет.

Лечение нервной анорексии специалисты ОКПБ проводят в два этапа (неспецифический и специфический). Первый из них длится около месяца и включает в себя полное обследование физического состояния пациента, отдых и отказ от физической нагрузки, а также сбалансированные приемы пищи, согласованные с врачом-диетологом. Бывает, что медик выписывает витамины и микроэлементы, а в некоторых случаях – дополнительное заместительное питание.

Специфический этап лечения направлен на снижение депрессивных симптомов и тревожности, устранение навязчивых мыслей, связанных с искаженным образом тела.

Также в дневном стационаре ОКПБ действует программа психотерапевтической поддержки после выписки, что помогает избежать рецидива и позволяет отслеживать динамику набора веса у пациентов в долгосрочной перспективе.