Тоболяк вместо крутого бинокля получил в посылке детскую игрушку. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратился 60-летний мужчина, который пояснил, что в интернете увидел рекламу по продаже биноклей с функцией фотосъемки. Заинтересовавшись прибором, заявитель ввёл свои данные и номер телефона.

Ему перезвонил менеджер и сообщил, что товар имеется в наличии, стоимость покупки составит всего 3 600 вместо 26 тысяч рублей. Тоболяк обрадовался заманчивому предложению и оплатил покупку по указанным реквизитам.

– Долгожданную посылку мужчина получил, но в ней лежал детский пластмассовый бинокль, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Мошенничество».