В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения.

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, стало известно, что директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммира Галиуллина освободили от занимаемой должности по собственному желанию с сегодняшнего дня, 15 ноября.

– Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор, – уточнили в ведомстве.

Отметим, что Мугаммир Файзуллович начал трудиться сразу после службы в армии, в 1979 году, работал оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающем управлении «Туймазанефть». Позже стал начальником центральной инженерно-технологической службы Самотлорского нефтегазодобывающего управления № 2. Ранее сидел в кресле генерального директора «Тюмень Водоканала».