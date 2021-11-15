Финал конкурса «Шансон – не сон»! Мы узнали имена победителей! Фото предоставлено "КП".

Наш самый масштабный конкурс по поиску талантливых авторов-исполнителей «Шансон – не сон» завершен!

На протяжении нескольких месяцев мы переживали вместе с вами и с нетерпением ждали результаты, и сегодня мы узнаем, кто же станет победителем. В этом году география конкурса невероятно широка: Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Новосибирск, Казань, Улан-Удэ, Москва, Кемерово, Липецк, Сочи, Уфа, Вологда, Пермь, Тверь, Екатеринбург, посёлок Белгород.

Для того чтобы каждый из участников смогу присутствовать на вручении наград, мы провели уникальный формат финала. Онлайн-финал с одновременной трансляцией в соцсетях и прямым эфиром на 101,0 ФМ. Невероятно эмоциональный и живой эфир можно увидеть в нашей группе в соцсети ВК: vk.com/chanson101. За прямой трансляцией суммарно следили более 8 000 человек

В 2021 году наш проект «Шансон – не сон» стал по-настоящему масштабнее. В народном голосовании за исполнителей приняли участие около 9 000 человек. А профессиональное жюри выбрало обладателя Гран-при.

По правилам конкурса победитель народного голосования и обладатель Гран-при конкурса получают самый заветный для артиста приз – это ротация на радио. Победителем народного голосования стал Владимир Птица с песней «Новая жизнь», а обладателем Гран-при стал тюменец Илья Татаринов с песней «Купайтесь в жизни, господа». Именно эти песни будут звучать на волнах хорошего радио на 101,0 ФМ.

Генеральный партнер проекта – стоматология «Ультра-Дент» | Тюмень.

Главный гость – Шинтоп (shintop72.ru).

Главный гость – складской комплекс «Сибирский на Барабинской» (sibirskiy.ru).