Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 ноября 2021 года: умерли 9 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 15 ноября увеличилось на 9 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 15 ноября увеличилось на 9 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 586 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 347 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 75 963), 129 человек выздоровели (за весь период – 59 988), 48 детей заболели (из общего числа заболевших), 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 947 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 800 846 человек, полный курс прошли 685 576.

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.