Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 ноября 2021 года: заболело 347 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 15 ноября увеличилось на 347 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 15 ноября увеличилось на 347 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 75 963 человека.

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.