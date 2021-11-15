Тюменец самовольно подключился к электросетям и пытался "повесить" огромный долг на брата. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд рассмотрел исковое заявление АО «Россети Тюмень» о взыскании задолженности по бездоговорному потреблению электроэнергии. Дело в том, что ответчик самовольно подключил к электросетям дом на улице Заречной села Жидоусово Сорокинского района и намотал 132 тысячи рублей. Однако свою вину он признавать не хотел и даже попытался свалить ее не брата.

– Он заявил, что никаких подключений не делал, три года уже живет без света. Пояснил, что с 2012 года проживает в этом доме, а раньше там жили его родственники. Предполагает, что самовольно присоединился к электросетям его брат, так как он использовал для обогрева дома электрические ТЭНы, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд не поверил ответчику, так как к моменту выявления правонарушения тот уже долгое время проживал в доме без брата. В итоге требования компании удовлетворили. С Алексея З. взыскали задолженность в размере почти 132 тысяч рублей и госпошлину – около четырех тысяч рублей.