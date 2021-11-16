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Происшествия16 ноября 2021 3:57

Тюменец ударом ноги сломал руку собутыльнице

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменец ударом ноги сломал руку собутыльнице.

Тюменец ударом ноги сломал руку собутыльнице.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела заводоуковской полиции поступила информация из больницы, что за помощью обратилась 36-летняя жительница деревни Красная. Врачи диагностировали у женщины перелом руки.

Потерпевшая рассказала участковому, что накануне распивала алкоголь в гостях у ранее судимого 43-лентего знакомого. В ходе застолья между его участниками возник спор, переросший в конфликт. Мужчина пнул оппонентку, попав ей по руке.

– Страж порядка задержал безработного подозреваемого, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и угрозу убийством. Фигурант свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.