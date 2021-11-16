Тюменец ударом ноги сломал руку собутыльнице. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела заводоуковской полиции поступила информация из больницы, что за помощью обратилась 36-летняя жительница деревни Красная. Врачи диагностировали у женщины перелом руки.

Потерпевшая рассказала участковому, что накануне распивала алкоголь в гостях у ранее судимого 43-лентего знакомого. В ходе застолья между его участниками возник спор, переросший в конфликт. Мужчина пнул оппонентку, попав ей по руке.

– Страж порядка задержал безработного подозреваемого, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и угрозу убийством. Фигурант свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.