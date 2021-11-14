Тюменцам рекомендуют соорудить зимние кормушки для птиц из пластика, дерева или тетра-паков Фото: Татьяна Коркина

Кормушки для птиц, которым зимой будет тяжело добывать пищу, должны быть изготовлены из дерева или пластика. Главное, чтобы они были безопасными. Об этом рассказала доцент кафедры зоологии, эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова. По её словам, самая простая конфигурация – кормушка из пятилитровой пластиковой бутылки, только края у бортиков не должны быть острыми.

А ещё можно сделать кормушку из коробок и тетра-паков с отверстиями и разместить их на высоте двух метров над землей. Можно повесить кормушку около своего окна даже в многоэтажках.

– Если вы начали кормить птиц, это нужно делать непрерывно. То есть не один-два раза в месяц, а каждый день подкладывать небольшое количество корма, – рассказала Мария Иванова изданию «Тюменская область сегодня».

Конечно, птички должны сами добывать корм, но в морозы и до схода снег крылатых всё же стоит подкармливать.