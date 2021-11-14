Каждый тюменец с января по август 2021 потратил на шопинг в среднем по 190 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Ровно 470,5 квадратных метра жилой площади в расчете на 100 человек ввели в Тюменской области за январь – август 2021 года, а доля индивидуальной застройки занимает 317,3 квадратных метра. Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат, за это время регион занял 5 первых мест из 12, включая вышеуказанные.

По объемам производства молока на душу населения (244 кг) и яиц (685 штук) Тюменская область тоже лидирует, как и по обороту розничной торговли. За восемь месяцев каждый тюменец потратил на шопинг 189,8 тысячи рублей.

ЯНАО лидирует по четырем показателям: по индексу промышленного производства (114,1%), обороту общепита (22,3 тыс. рублей), объему платных услуг (61,1 тыс. рублей) на душу населения и номинальной начисленной зарплате (117,4 тысячи рублей).