Специалисты рекомендуют тюменским собачникам зимой надевать на лапки питомцев ботиночки Фото: Татьяна Коркина

Осенью и зимой выгуливать собак без нанесения на лапки средств защиты крайне не рекомендуется. По словам тюменских кинологов, смесь соли с песком царапает подушечки, в связи с чем появляются мелкие трещины. Песчинки мешают собаке свести лапу, а потом, разъев подушечки, приводят к воспалению и раздражению тканей.

– Если дороги обработаны хлоридами магния, кальция, натрия, последствия еще хуже. Реагенты проникают в уже поврежденные подушечки лап животного, усугубляя воспалительный процесс: формируются открытые язвы и проявляются аллергические реакции, – говорят эксперты.

Идеальный способ защиты от соли и реагентов – надевать ботинки на лапы животных. Конечно, собачки их не очень любят, но, при правильной дрессировке, деть обувь все-таки возможно. Если же пес ни в какую не хочет надевать ботинки, обработайте лапки воском, кремами, бальзамами или гелем. А вот спреи – малоэффективное средство при борьбе с реагентами.

Лучше всего гулять с собаками в парках и лесах, где нет реагентов.