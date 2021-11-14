Логопед: тюменские родители должны обеспокоиться, если ребенок в 3 года говорит только «мама», «папа», «гав» и «му» Фото: Татьяна Коркина

Если в речи трехлетнего ребенка есть только отдельные слова: «мама», «папа», «дай», «би-би», «гав» и «му», то это повод обеспокоиться. Об этом заявила тюменский логопед Валентина Ушакова, комментируя волнения родителей о плохой речи детей в три года. По её словам, в этом возрасте словарный запас ребенка обычно доходит до тысячи слов. Он говорит предложениями, строит вопросы, использует прошедшее время и множественное число.

- Родителей должно насторожить, если ребёнок в четыре года говорит только короткие двухсоставные фразы. Например, «дай пить», «киса мяу», а развернутая фразовая речь отсутствует. Если 5-6-летний ребёнок разговаривает предложениями из 3-5 слов, но в речи много грамматических ошибок, стоит показать его неврологу и логопеду, - говорит Валентина Ушакова.

Специалисты смогут отправить ребенка на дополнительную консультацию к нейропсихологу, психиатру и сурдологу, чтобы уточнить причины речевых трудностей. Среди возможных проблем – снижение слуха, нарушение центральной нервной системы или социальные трудности.

Логопед советует не заниматься с ребенком самостоятельно и корректировать речь вместе с опытным логопедом. Видеоуроки смогут вызвать неверное произношение, которое будет гораздо сложнее исправить, сообщает Megatyumen.ru.