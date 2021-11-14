В Тюмени солистов ансамбля «Ленок» приодели к зиме на средства гранта областного правительства

Фото: Центр русской культуры

На деньги гранта областного правительства в Тюмени сшили новые концертные костюмы для фольклорного ансамбля «Ленок». Отныне коллектив, чья основная задача дарить людям радость и нести народную культуру в массы, может спокойно выступать на зимних уличных мероприятиях и не мерзнуть.

Как отметили в тюменском Центре русской культуры, артисты будут выступать в красивых зимних шубках и радовать зрителя новыми песнями.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ансамбль «Ленок» стал одним из первых участников областного конкурса любительский творческих коллективов. В 2019 году коллектив преодолел городской конкурсный этап и перешел на следующий уровень. Позже «Ленок» показал музыкально-обрядовое действо «На Ивана Купала» и получил диплом I степени в номинации «Фольклор». Это и дало возможность ансамблю в 2021 году получить грант в форме субсидии на нужды коллектива.