В Тюменской области курящим школьникам рассказывают о вреде табака и алкоголя Фото: Татьяна Коркина

Проект «Бездымное детство» и его профилактические программы по предупреждению и отказу от курения среди подростков проводят психологи Тюменского областного наркологического диспансера. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, этот проект стал вкладом в реализацию нацпроекта «Демография».

Психологи приглашают на консультацию ребят, у которых тестирование на котинин (воздействие табака на организм) оказался положительным. С января по октябрь 2021 года на таких занятиях побывали 84 подростка и 14 родителей. Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.

Из-за коронавируса 70% консультаций проходили дистанционно, через мессенджеры. Но даже онлайн-консультации показали результат и эффективность. В школах, колледжах и учреждениях допообразования специалисты организуют встречи, на которых рассказывают о вреде табака, алкоголя и психоактивных веществ. Эти занятия посетили 550 детей и подростков.

Подробности о проекте можно посмотреть в официальной группе Областного наркодиспансера во «ВКонтакте». Например, в октябре в паблике подвели итоги интернет-конкурса «Послушай, друг…», участниками которого стали ученики 16 областных школ.