Ишимцев знакомят с историей города в военное время. Фото - museum.ru.

Ишимцев знакомят с историей города в военное время. На сайте Культура.РФ представлен блок информации об Ишимском музейном комплексе им. П. П.Ершова.

Научный сотрудник комплекса Константин Иванов знакомит всех желающих с тем, как жили, чем питались, как учились ишимцы в годы Великой Отечественной войны.

– Экскурсовод рассказывает о многих важных аспектах истории родного города, таких как эвакуация в Ишим людей, предприятий и учебных заведений с западной части СССР, а также о том, как в городе решались продовольственные, топливные, транспортные и другие вопросы, – сообщили в Ишимском музейном комплексе.