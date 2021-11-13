В Тюменской области подвели итоги регионального конкурса инфографики

Подведены итоги тюменского областного конкурса инфографики, посвященного Всероссийскому дню трезвости. Его участниками стали волонтерские отряды и инициативные группы муниципальных образований региона.

В номинации «Статическая инфографика», где было представлено больше всего работ, лучшими стали: работа волонтерского отряда «Стиль» новотравнинского СДК (Ишимский район) – 1-е место; работа команды из першинского Дома культуры (Заводоуковский городской округ) – 2-е место; работа объединения Российского движения школьников из Демьянской средней школы им. гвардии матроса А. Копотилова (Уватский р-н) – 3-е место.

В номинации «Анимационная инфографика» первое место заняла команда першинского Дома культуры (Заводоуковский городской округ), на втором – команда из 37-й школы г. Тюмени.

Наиболее удачные работы, авторы которых будут награждены специальными дипломами за раскрытие темы, жюри назвало в номинации «Инфографика в презентации и видеопрезентации». Это работы дружины «Юные помощники полиции» (СОШ № 4 г. Ялуторовска) и волонтерского отряда «Пульс» (ЦКД Ишимского района), передает департамент социального развития Тюменской области.