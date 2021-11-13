В Тюмени общественники передали бомжам новинки фантастики

В Тюмени общественники передали бездомным новинки фантастики. Фото - ОНФ.

В Тюмени общественники передали бездомным более сорока книг – это новинки фантастики, классика, военная проза и детективы. В центре помощи «Милосердие» есть комната отдыха с библиотекой.

– Сейчас в центре помощи находятся более ста человек – это люди, которые еще вчера были вынуждены ночевать на улице, а сегодня получают шанс на новую жизнь, – рассказали в местном штабе Общероссийского народного фронта.

Отметим, что сотрудники учреждения оказывают постояльцам помощь в получении медицинского обследования, восстановлении документов, трудоустройстве и поиске родственников, с которыми по каким-то причинам была утрачена связь. Для подопечных центра созданы условия для приятного времяпрепровождения.