В Тюменском наркодиспансере проводят консультации по отказу от курения. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюменском наркодиспансере проводят консультации по отказу от курения. Кроме того, психологи реализуют проект «Бездымное детство».

По телефону специалисты приглашали на консультацию ребят, у которых оказался положительным результат тестирования на котинин (что говорит о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей.

– С января по октябрь 2021 года на таких занятиях побывало 84 подростка и 13 взрослых (родителей). Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых, – сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 70 % первичных профилактических консультаций проводились онлайн - через видеосвязь в мессенджерах. Это доступно, безопасно для здоровья, не требует транспортных затрат и экономит время пациентов.