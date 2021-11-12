В Тюмени к 12 годам тюрьмы приговорили 22-летнего парня, который за полтора часа обчистил два салона сотовой связи. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Свердловской области. Мужчину признали виновным в разбое.

31 августа 2020 года молодой человек в течение полутора часов совершил два разбойных нападения на салоны сотовой связи. Угрожая ножом, в первом салоне похитил более 4 тыс. рублей, во втором – свыше 57 тыс. рублей и 12 сотовых телефонов общей стоимостью почти 280 тыс. рублей. После этого на такси уехал в Екатеринбург.

– Его нашли на территории Свердловской области и задержали по подозрению в совершении аналогичных преступлений. Суд установил в действиях злоумышленника особо опасный рецидив, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд назначил подсудимому 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскали более 340 тыс. рублей.