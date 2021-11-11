Исторический корпус Тюменского государственного университета сровняли с землей

Во время сноса в фундаменте здания были найдены человеческие останки Фото: yandex.ru/maps

Корпус Тюменского государственного университета, расположенный на улице Республики, 9, снесли до основания. Место огорожено забором, весь строительный мусор вывезен, сейчас там практически ровная площадка.

Теперь строители возведут объект стоимостью 3,5 млрд рублей, этим занимается компания «Мостострой-11». Отметим, что из этого корпуса выпускались журналисты и переводчики. Студенты и преподаватели сожалеют о том, что здание снесли. Оно обладало исторической значимостью.

Во время сноса в фундаменте здания были найдены человеческие останки. На место вызвали следователей. Есть версия, что это кости тюменцев, которые жили в городе несколько столетий назад.