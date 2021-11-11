Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 14:43

Исторический корпус Тюменского государственного университета сровняли с землей

Сейчас на месте здания ровная площадка
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время сноса в фундаменте здания были найдены человеческие останки

Во время сноса в фундаменте здания были найдены человеческие останки

Фото: yandex.ru/maps

Корпус Тюменского государственного университета, расположенный на улице Республики, 9, снесли до основания. Место огорожено забором, весь строительный мусор вывезен, сейчас там практически ровная площадка.

Теперь строители возведут объект стоимостью 3,5 млрд рублей, этим занимается компания «Мостострой-11». Отметим, что из этого корпуса выпускались журналисты и переводчики. Студенты и преподаватели сожалеют о том, что здание снесли. Оно обладало исторической значимостью.

Во время сноса в фундаменте здания были найдены человеческие останки. На место вызвали следователей. Есть версия, что это кости тюменцев, которые жили в городе несколько столетий назад.