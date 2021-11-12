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Происшествия12 ноября 2021 7:37

Молодая тюменка потеряла накопления, нарвавшись на мошенника при покупке мебели

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Молодая тюменка потеряла накопления, нарвавшись на мошенника при покупке мебели.

Молодая тюменка потеряла накопления, нарвавшись на мошенника при покупке мебели.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 по городу Тюмени поступило заявление от 20-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Девушка рассказала полицейским, что в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже мягкой мебели и связалась с продавцом.

Договорившись о покупке, потерпевшая через мобильное приложение банка перевела деньги на указанный злоумышленником счет, но мягкую мебель так и не получила.

– Когда продавец перестал выходить на связь, горожанка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более восемнадцати тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом ОП № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками тюменской полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников и задержание.