В Тюмени 65-летний водитель на «Запорожце» сбил на зебре пенсионерку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за вчерашний день произошло семь ДТП, в них ранены 9 человек. Одна из аварий произошла на улице Магистральной, 10 в областном центре.

Здесь ЗАЗ, которым управлял 65-летний водитель со стажем за рулем 39 лет, сбил 61-летнюю пенсионерку. Дорожный инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшей женщины травмы лица.

Еще одно ДТП произошло на улице Ленина, 37, где 51-летнюю тюменку сбил «Киа-Рио». Она также передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

– У пострадавшей ушибы. Автомобилем управляла 22-летняя водитель со стажем за рулем 3 года. Ранее девушка 3 раза привлекалась к административной ответственности за незаконную тонировку автомобиля. Вчера она привлечена к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.