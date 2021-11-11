Тюменца, который выпил бутылку водки, задержали за рулем авто по пути домой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 25-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста на «Опель-Астре». Во втором часу ночи 45-летний нарушитель ехал за рулем в нетрезвом состоянии.

– Результат освидетельствования на алкотестере – 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснил, что они с супругой были на своей даче в СНТ «Разбахта», в момент поездки возвращались домой в село Средние Тарманы Нижнетавдинского района. В течение дня он выпил бутылку водки, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее права управления лишён не был, грубых нарушений не имел. Супруга, которая находилась в салоне машины, имеет водительское удостоверение и была трезва.

Всего за одну лишь ночь в Тюменской области автоинспекторы отстранили от управления транспортом восемь пьяных водителей.