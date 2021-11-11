В Тюмени 11 ноября 2021 года на Московском тракте обесточат сразу три светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на ул. Московский Тракт в районе рынка «Блошинка»; на ул. Московский Тракт в районе АЗС; на ул. Московский Тракт в районе ТРЦ «Колумб».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.