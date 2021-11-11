В Тюмени проходит круглый стол о платных парковках. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени проходит круглый стол на тему «Город для всех: почему развитие платных парковок в центре Тюмени неизбежно». Эксперты рассказывают, как в областной столице решается вопрос освобождения центра от автомобильных заторов, как устроены платные уличные парковки в городе и как не стать нарушителем, оставив машину в центре.

В мероприятии принимают участие:

Евгений Ташланов, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени;

Алексей Санник, директор МКУ «Тюменьгортранс»;

Евгений Семеняко, представитель Тюменского союза автотранспортников;

Алексей Осипенко, ведущий специалист центра компетенций интернет-вещей (IoT);

Алексей Чирков, депутат Тюменской городской думы.

Участники круглого стола делятся соображениями по поводу перспективы развития платных парковок в Тюмени. Также они назовут распространенные мифы о платных парковках: например, почему жители по-прежнему предпочитают оставлять свой автомобиль где-то во дворах, а не на специально оборудованной площадке.