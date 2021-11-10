В поселке Винзили 57-летняя женщина на «Лифане» сбила бабушку и внучку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пешеходном переходе в поселке Винзили автомобилистка на «Лифане» сбила 64-летнюю бабушку и ее 12-летнюю внучку. Пешеходы травмированы.

– Пенсионерка переходила дорогу с двумя внучками, но младшая успела закончить переход. 57-летняя водитель иномарки пояснила, что ее ослепили фары другого автомобиля, и она не заметила людей на переходе, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Еще один дорожный инцидент произошел на 20-м километре окружной дороги Тюмени. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при перестроении не уступила дорогу другому «Фольксвагену». В ДТП получил легкие повреждения шестилетний мальчик. Стаж мамы за рулем автомобиля – всего два месяца.

10 дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области, в них пострадали 12 человек, в том числе двое детей. 3 аварии спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем от месяца до года.