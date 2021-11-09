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Происшествия9 ноября 2021 13:51

Бизнесвумен из Заводоуковска похитила бюджетные деньги, которые ей дали на обслуживание павильона питьевой воды

Предпринимательница оформила подложные документы
Сергей Швецов
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Бизнесвумен из Заводоуковска похитила бюджетные деньги, которые ей дали на обслуживание павильона питьевой воды.

Бизнесвумен из Заводоуковска похитила бюджетные деньги, которые ей дали на обслуживание павильона питьевой воды.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной предпринимательницы. Женщину обвиняют в мошенничестве.

Бизнесвумен на основании договора субподряда должна была отремонтировать павильоны подготовки питьевой воды на территории Заводоуковска, в том числе павильон в поселке Урожайный.

– По версии следствия, предпринимательница на основании подложных документов незаконно получила из бюджета около 160 тысяч рублей за обслуживание павильона в указанном поселке, хотя он фактически не работал, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка № 1 Заводоуковского судебного района для рассмотрения по существу.