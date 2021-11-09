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Происшествия9 ноября 2021 10:41

В Тюмени работник ВОХР обнаружен мертвым на рабочем месте

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности
Сергей Швецов
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В Тюмени работник ВОХР обнаружен мертвым на рабочем месте.

В Тюмени работник ВОХР обнаружен мертвым на рабочем месте.

Фото: Вадим Бегун

На объекте охраны в Тюмени обнаружили контролера военизированной охраны Росгвардии, который не подавал признаков жизни. Инцидент произошел 25 сентября вечером.

– Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Причина смерти работника – атеросклеротическая болезнь сердца, – сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ходе расследования госинспектор нашел нарушения трудового законодательства. Так, работодатель должен был направить извещение о несчастном случае в Гострудинспекцию и прокуратуру в течение суток. Однако он нарушил этот срок. За допущенное нарушение юридическое лицо привлекли к административной ответственности.