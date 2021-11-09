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Происшествия9 ноября 2021 9:00

В Тюмени работник общепита разнес «умную» остановку на набережной после ссоры с другом

Мужчина заявил, что находился в неадекватном состоянии
Сергей Швецов
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В Тюмени работник общепита разбил «умную» остановку на набережной после ссоры с другом.

В Тюмени работник общепита разбил «умную» остановку на набережной после ссоры с другом.

В Тюмени участковый доставил в отдел полиции подозреваемого в вандализме. Ночью 22-летний житель областного центра разбил стекло «умной» остановки. Этот новый дорогостоящий остановочный комплекс у набережной реки Туры появился не так давно.

– Видеозапись происшествия попала в социальные сети. Работник одного из городских заведений общепита пояснил, что в момент совершения правонарушения находился в неадекватном состоянии из-за ссоры с другом. Вину подозреваемый признал и раскаялся в содеянном, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальная санкция статьи – год исправительных работ либо арест на срок до трех месяцев. Ранее не судимому фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.