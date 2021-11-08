В тюменском микрорайоне Казарово благодаря инициативе жителей появилась большая детская площадка

В тюменском микрорайоне Казарово благодаря инициативе жителей появилась детская площадка. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском микрорайоне Казарово благодаря инициативе жителей появилась детская площадка. Теперь детишкам есть где разгуляться – игровая зона размещена на территории 200 квадратных метров.

– Предварительно место будущей площадки в районе школы № 52 расчистили от кустарника и отсыпали песком. Затем там появились два детских игровых комплекса, качалка-балансир, карусель, качели, в том числе типа «гнездо», диван-качели, скамейки и другие игровые формы, – сообщили в департаменте финансов и налоговой политики.

По мнению местных жителей, которые как раз и выступили с идеей строительства детской площадки, она станет точкой притяжения детей и их родителей для прогулок на свежем воздухе, создаст условия для активного и безопасного времяпрепровождения большому количеству ребят.

Отметим, что реализация проекта осуществлена в рамках инициативного бюджетирования в городе Тюмени.