Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 18:27

Тюменские ветеринары рассказали, что собакам нужен особый уход зимой

Особое внимание стоит уделить лапкам
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменские ветеринары рассказали, что собакам нужен особый уход зимой

Тюменские ветеринары рассказали, что собакам нужен особый уход зимой

Фото: Юлия Кучеренко

Зимой уход за собаками немного меняется, причем всё зависит от состояния животного, его шерсти и среды обитания. Так считают тюменские ветеринары и собаководы-любители.

– За лапками нужен более тщательный уход, особенно для собак, живущих в городе. Для защиты лап от воздействия реагентов, которые используют для борьбы с гололедом, и от переохлаждения можно использовать специальный воск для лап. Он продается в любом зоомагазине. И после прогулки лапы непременно нужно мыть. Либо носить на улицу собачью обувь. Для особей, постоянно живущих в доме, зимний режим питания практически не меняется, а вот для животных, которые проживают на улице, нужно его усилить: кормить два или три раза в день, а также в будку или вольер постелить солому, – рассказала ветеринар Ольга Алентьева.

Собаковод Екатерина Христозова уже 13 лет воспитывает кокер-спаниеля и помогает маме с содержанием 11-летней гладкошерстной таксы. По словам девушки, для короткошерстной породы уже осенью меняется гардероб – появляются свитер, шапка и одежда еще теплее. Более «шерстяной» кокер любит снег и зиму – никакой одежды и обуви зимой ему не нужно, но длительность прогулок для любой собаки в морозы всё равно сокращается.

– Да, важно вовремя следить за лапами. Как только видишь, что пес поджимает их, нужно либо вывести собаку на чистый снег, либо идти домой и тщательно вымыть. Также важно, чтобы лапы собаки были правильно подстрижены, если это требуется, чтобы в них не забивался снег и не намерзал между пальцами, – поясняет собаковод.

Важный элемент, который она советует использовать всем собаководам в темное зимнее время, – это ошейник со светоотражающими элементами, потому что в темноте собака может на что-то среагировать или побежать к кому-то. Да и для окружающих это удобно: животное не появляется из темноты, его видно на расстоянии.