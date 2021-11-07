Тюменские ветеринары рассказали, что собакам нужен особый уход зимой Фото: Юлия Кучеренко

Зимой уход за собаками немного меняется, причем всё зависит от состояния животного, его шерсти и среды обитания. Так считают тюменские ветеринары и собаководы-любители.

– За лапками нужен более тщательный уход, особенно для собак, живущих в городе. Для защиты лап от воздействия реагентов, которые используют для борьбы с гололедом, и от переохлаждения можно использовать специальный воск для лап. Он продается в любом зоомагазине. И после прогулки лапы непременно нужно мыть. Либо носить на улицу собачью обувь. Для особей, постоянно живущих в доме, зимний режим питания практически не меняется, а вот для животных, которые проживают на улице, нужно его усилить: кормить два или три раза в день, а также в будку или вольер постелить солому, – рассказала ветеринар Ольга Алентьева.

Собаковод Екатерина Христозова уже 13 лет воспитывает кокер-спаниеля и помогает маме с содержанием 11-летней гладкошерстной таксы. По словам девушки, для короткошерстной породы уже осенью меняется гардероб – появляются свитер, шапка и одежда еще теплее. Более «шерстяной» кокер любит снег и зиму – никакой одежды и обуви зимой ему не нужно, но длительность прогулок для любой собаки в морозы всё равно сокращается.

– Да, важно вовремя следить за лапами. Как только видишь, что пес поджимает их, нужно либо вывести собаку на чистый снег, либо идти домой и тщательно вымыть. Также важно, чтобы лапы собаки были правильно подстрижены, если это требуется, чтобы в них не забивался снег и не намерзал между пальцами, – поясняет собаковод.

Важный элемент, который она советует использовать всем собаководам в темное зимнее время, – это ошейник со светоотражающими элементами, потому что в темноте собака может на что-то среагировать или побежать к кому-то. Да и для окружающих это удобно: животное не появляется из темноты, его видно на расстоянии.