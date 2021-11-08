В Тюмени незнакомец сломал мужчине нос и ребро после ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратились сотрудники больницы, которые сообщили, что к ним поступил мужчина 1978 года рождения с телесными повреждениями – переломом носа и сломанным ребром. Полицейские выяснили, что травмы ему нанес незнакомый мужчина в ходе ссоры.

– Стражи порядка установили личность подозреваемого – 39-летнего местного жителя – и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что во время словесного конфликта избил потерпевшего руками и ногами, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант отпущен под обязательство о явке.