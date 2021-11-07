Ишимские школьники запустили онлайн-марафон о народах России Фото: Официальная группа РДШ Тюменской области на территории города Ишима

Ишимские школьники запустили онлайн-марафон с фактами о народах России и уже рассказали о традициях якутов и евреев.

Юные жители Ишима, члены регионального отделения "Российского движения школьников", запустили онлайн-марафон "Познаем народы России — познаем себя". Ребята снимают видео, в которых рассказывают о народах России.

- В рамках нашего онлайн-марафона мы будем знакомить вас с традициями и обычаями различных народов нашей многонациональной страны, — рассказывает в ролике Анастасия Ерохина, лидер военно-патриотического направления РДШ в Ишиме.

Первый выпуск посвящен еврейскому народу - школьники рассказали о Хануке и свадебных традициях. Во втором эпизоде, про якутов, зрителям объяснили, откуда пошел этот народ и что такое "ысыах".