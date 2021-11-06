Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 ноября 2021 года: заболели 348 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. Так, за минувшие сутки заболели 348 человек, из которых 46 - дети (всего с начала пандемии - 72 838). Также 37 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 37 815 жителей остаются под медицинским наблюдением. Выздоровел за последние сутки 101 человек (за весь период - 59 038), скончались - 8 ( за весь период - 2 431)

Вакцинированы против коронавируса 741 669 жителей Тюменской области, полный курс прошли 666 570 человек.

За последние сутки в России выявлено 41 335 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 4 671 (11,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 755 930 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 201 человек, с начала пандемии - 7 535 172. Также за сутки зафиксировано 1 188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек.