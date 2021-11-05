Студенты ТИУ продолжат обучаться дистанционно даже после окончания локдауна

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Министерство науки и высшего образования РФ 2 ноября разрешило вузам перевести студентов на дистанционное обучение. Этому плану последовал Тюменский индустриальный университет. О переходе на дистанционное обучение рассказали в пресс-службе вуза.

– С 8 ноября и до особого распоряжения студенты очной и очно-заочной формы переходят на обучение с применением дистанционных технологий, в том числе студенты, получающие дополнительное образование. Обучающиеся колледжа и лицея с 8 по 13 ноября обучаются также с применением дистанционных технологий, – сообщили в университете.

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.