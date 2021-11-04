Тюменцам представили подкаст «Исторические терки»

Фото: vk.com/moiportal Фото: Социальные сети

Ко Дню народного единства для жителей Тюмени подготовили увлекательный подкаст «Исторические терки», который повествует об истории праздника. Ознакомиться с ним горожане могут на сайте Moi-portal.ru в разделе «Подкасты».

«Исторические терки» – проект молодежного информационного портала Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru, первый сезон которого был посвящен забавным и нелепым событиям из мировой истории, как, например, «войне виски» между Канадой и Данией или «борьбе Китая с воробьями». Во втором сезоне формат подкаста изменился, теперь авторы обсуждают знаковые моменты из истории России. Ведущие подкаста – выпускники института истории и политических наук Тюменского государственного университета Максим Маликов и Владислав Бойков.

– Почему подкаст важен? На наш взгляд, чтобы заинтересоваться историей, о ней нужно узнать в интересной и небанальной форме. Мы стараемся максимально нетривиально преподносить информацию для слушателя, разбавляя ее юмором и собственным мнением. Сам жанр подкастов сегодня набирает популярность в России, для тех, кто не знает, это индивидуальное интернет-радио, грубо говоря. Послушать подкаст можно на различных аудиоплатформах: «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Дзен», Apple podcast, Google Podcasts, SoundStream, Spotify а также «ВКонтаке» и на YouTube, – объяснил ведущий подкаста Максим Маликов.