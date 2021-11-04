Тюменцам показали красивейшие места России

Фото: Лера Колесникова Фото: Социальные сети

В День народного единства организаторы мультимедийного центра «Контора пароходства» сделали тюменцам настоящий подарок! Они показали жителям красивейшие места России, которые помогут спланировать отпуск на следующий год. Фотокарточки разместили в группе «Контора пароходства» в соцсети «ВКонтакте».

В подборку вошли Дагестан, Республика Тыва, Итуруп, Домбай, Осетия и Карелия. Тюменцы поддержали идею и стали активно делиться в комментариях фотографиями мест нашей необъятной страны, которые, на их взгляд, стоят отдельного внимания.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.