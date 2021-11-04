Тюменцев приглашают поучаствовать в патриотической онлайн-игре. Фото - "Пушкинка" в ВК.

Центр семейного чтения им. А. С. Пушкина приглашает тюменцев поучаствовать в патриотической онлайн-игре, приуроченной ко Дню народного единства. Цель проекта – достичь осознания, что невозможно без гордости быть гражданином своей страны.

С помощью это игры участники познакомятся с историей праздника, с культурой и обычаями разных народов нашей страны. Кстати, вопросы рассчитаны на людей, знакомых с тематикой не понаслышке. Например, знаете ли вы, в каком году начали отмечать День народного единства в России?

Всего викторина включает в себя восемь вопросов. Проверить свои знания можно в группе центра «Пушкинка» в социальной сети «ВКонтакте», передает «Вслух.ру».