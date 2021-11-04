Для тюменцев подготовили мастер-класс по кастомизации одежды. Фото - "Тюменская линия".

Для тюменцев подготовили мастер-класс по кастомизации одежды. Это сделали сотрудники молодежного театрального центра «Космос» ко Дню народного единства в рамках марафона «Узнай Россию».

– Кастомайзинг – это декорирование одежды, создание с помощью краски этнического узора или другого рисунка. Как преобразить свой гардероб и дать вещам вторую жизнь, покажет мастер Соня Андронова, – сообщила «Тюменской линии» медиаменеджер МТЦ Анна Захарова.

Участникам понадобятся лишь акриловые краски для ткани и старая одежда – например, футболка или джинсы.

Видео можно посмотреть на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Для участников 6+.