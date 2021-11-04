Юные тюменцы узнают больше о своей стране на онлайн-викторине «В единстве наша сила»

Самым активным участникам вручат сертификаты в книжный магазин Фото: Мария Толстихина

День народного единства в России ежегодно празднуется 4 ноября, и это неслучайно, ведь ровно 409 лет назад российское войско освободило Москву от польских интервентов. 4 ноября 1612 года воины ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.

Сегодня на страницах социальных сетей МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени ребята поучаствуют в онлайн-викторинах «В единстве наша сила» и «Что я знаю о Дне народного единства?». Юные тюменцы ответят на вопросы, а после будут подведены итоги, по результатам которых объявят победителей и вручат им сертификаты в книжные магазины.

– Праздник этот мы отмечаем каждый год. Хочется, чтобы дети о нем знали, несмотря на вынужденное нахождение на дистанционном обучении. Мы подбирали вопросы исходя из знаний, которые являются базовыми. Ребята проявляют онлайн-активность, что не может не радовать. Нам, конечно, хочется их поощрить, потому по завершении викторины подарим детям сертификаты в книжный магазин, – рассказала специалист ДЮЦ «Пламя» Екатерина Сафронова.

Все, кто присоединится к программе, узнают историю возникновения Дня народного единства, с какими событиями он связан, какой период в истории нашего государства называется Смутным временем и как связана с этим праздником Казанская икона Божией Матери.