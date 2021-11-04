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Общество4 ноября 2021 13:41

К празднованию Дня народного единства подключился Библиотечный центр для молодежи Тюмени

Сергей Швецов
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К празднованию Дня народной единства подключился Библиотечный центр для молодежи Тюмени.

К празднованию Дня народной единства подключился Библиотечный центр для молодежи Тюмени.

К празднованию Дня народной единства подключился Библиотечный центр для молодежи Тюмени. Он принял участие в федеральной акции «#танцуютвсе».

Суть мероприятия состояла в исполнении национальных танцев дуэтами. Этот флешмоб проводится уже не первый год. Принять в нем участие могли все желающие. Для этого нужно было всего-то записать танец на видео и выложить в соцсети с соответствующим хештегом.

Ролик с танцами от участников студии «Танцплощадка» доступен в официальном сообществе Библиотечного центра, сообщает «МегаТюмень».