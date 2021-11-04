Для тюменцев спели песни о городе и доброте в День народного единства. Фото - ТКТО.

Для тюменцев спели песни о городе и доброте в День народного единства. Концерт состоялся онлайн 4 ноября, начавшись в 12.00.

– При формировании программы праздничного концерта мы исходили из того, что все жители Тюменской области находятся на каникулах, дома. Поэтому нашим коллективам, вокалистам, хореографическим ансамблям хочется принести в каждый дом радость, доброту, счастье, – сообщил сообщил заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Евгений Негинский.

В онлайн-концерте «Россия объединяет» приняли участие солисты и творческие коллективы: Виктория Некрасова, Светлана Костко, Марина Штанько, Сергей Дьяконов-Дьяченков, вокал-группа «Санрайз», государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и эстрадно-джазовый оркестр «Золотая труба» им. Виктора Виткалова, передает «Тюменская линия».