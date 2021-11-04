«Орнамент – это некий знак»: ученики тюменской художественной школы познакомятся с орнаментами различных народностей

Фото: Детская художественная школа им. А.П. Митинского во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Вся страна сегодня, 4 ноября, отмечает День народного единства. Педагоги детской художественной школы им. А.П.Митинского в Тюмени не могли обойти его стороной, а потому придумали для своих учащихся онлайн-квест «Мы вместе», посвященный орнаментам народов Тюменской области.

- Мы взяли тему, близкую всем, потому что художественное искусство, в частности изображение орнамента, есть у каждой народности. Так, в некоторых культурах нельзя изображать человека, в других – духов, и так далее. Мы не раз поднимали тему орнамента на общегородских фестивалях. Орнамент, узор – это некий знак, который говорит о том, кто перед нами, к какой культуре принадлежит. Система узоров и орнаментов была еще с древних времен известна. Культурный код, связанный с изображением узора, мы пытаемся донести до ребят. А также хотим показать, что разнообразие орнаментов по большому счету сводится к единому – доброте и миру, - рассказала педагог МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского» Татьяна Сергейчук.

В школе отметили, что художественному искусству в Тюмени обучаются далеко не только русскоязычные ребята, есть представители совершенно разных народов. Многие приезжают из Казахстана, Кавказа и других мест. В любом случае такие дети остаются носителями своего культурного гена, а потому очень важно постараться сделать так, чтобы представители различных народностей могли существовать вместе, не теряя своих ценностей.