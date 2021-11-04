С юными тюменцами провели беседу на тему «В единстве народов наша сила». Сделали это сотрудники центра развития творчества детей и юношества «Грант».

– Мероприятие носит информационный характер для наших воспитанников. Кому-то беседы напомнили о празднике, а кто-то узнает о нем впервые. Подростки знают о Дне народного единства и с уважением относятся к этой дате, – рассказала «МегаТюмень» педагог Анастасия Комракова.

По ее словам, ребята с интересом отнеслись к участию в онлайн-викторине, которая ранее прошла накануне праздника в официальной группе центра в социальной сети ВКонтакте. Помимо прочих заданий, предлагалось закончить пословицу «Когда мы едины..?». Большинство воспитанников центра и их родителей ответили на вопросы правильно.