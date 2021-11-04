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Общество4 ноября 2021 10:51

Тюменцы увидят онлайн-интерактивы о народах России

В стране проживает 193 разных народа
Сергей Швецов
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Тюменцы увидят онлайн-интерактивы о народах России, которые подготовили ко Дню народного единства. В соцсетях появились интерактивные опросы, предлагающие жителям региона вспомнить подробности о празднике.

В официальном сообществе «Тюменская область» можно найти видеоролик с архивными кадрами, как регион отмечал День народного единства в 2019 году.

Также опубликованы информационные карточки с фактами о народах России. К примеру, тюменцам напомнили, что в нашей стране проживает 193 разных народа. Интересно, что численность некоторых из них не превышает десятка человек.

Тематические видео также можно увидеть в официальном аккаунте Тюмени в TikTok.