Тюменцы увидят онлайн-интерактивы о народах России, которые подготовили ко Дню народного единства. В соцсетях появились интерактивные опросы, предлагающие жителям региона вспомнить подробности о празднике.

В официальном сообществе «Тюменская область» можно найти видеоролик с архивными кадрами, как регион отмечал День народного единства в 2019 году.

Также опубликованы информационные карточки с фактами о народах России. К примеру, тюменцам напомнили, что в нашей стране проживает 193 разных народа. Интересно, что численность некоторых из них не превышает десятка человек.

Тематические видео также можно увидеть в официальном аккаунте Тюмени в TikTok.