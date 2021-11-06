Пожилые тюменцы могут с пользой провести время на портале «Старшее поколение»

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Для пожилых тюменцев работает интернет-портал «Старшее поколение», на котором собрана различная полезная информация.

Так, на сайте можно найти афишу ближайших мероприятий, записаться на спортивные и обучающие занятия, а также прочитать информацию о пенсионных льготах и социальном обслуживании. Один из разделов содержит оперативные данным по коронавирусу и адреса пунктов вакцинации.

В период высокой заболеваемости, когда лучше провести время дома, сайт тоже окажется полезным. В соответствующем разделе опубликована подборка онлайн-викторин, квестов и лайфхаков для старшего поколения. Также есть рубрики, позволяющие заняться физкультурой с опытными инструкторами, познакомиться с историей города вместе с гидами и найти рекомендации для активного времяпровождения.