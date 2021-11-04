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Здоровье4 ноября 2021 14:24

Тюменцам предложили нейтрализовать вред детям от мороженого специями

Специалист советует прислушаться к рекомендациям аюрведы
Сергей Швецов
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Тюменцам предложили нейтрализовать вред детям от мороженого специями.

Тюменцам предложили нейтрализовать вред детям от мороженого специями.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцы узнали, как нейтрализовать вред детям от мороженого. Врач аллерголог-иммунолог и нутрициолог Анна Скидоненко советует прислушаться к рекомендациям аюрведы.

– Там нейтрализовать негативное влияние молочного сахара предлагают специями. Для детей лучше всего подойдут корица и гвоздика. Но приучать сыновей и дочерей к ним нужно постепенно. Давать специи следует уже после употребления сладости, – сообщила Скидоненко.

Ограничить сладкое для детей медик рекомендует потому, что оно снижает активность выработки ферментов поджелудочной железы. Это чревато тем, что белки из пищи усваиваться будут хуже. передает «Тюменская область сегодня».