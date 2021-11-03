«У истоков праздника стоят конкретные исторические события». Тюменцы узнают больше о Дне народного единства

Тюменцы узнают больше о Дне народного единства. Внимание горожан привлекут сотрудники библиотеки № 16, которые подготовили онлайн-викторину «Страницы прошлого листая».

– У истоков этого праздника стоят конкретные исторические события, которые произошли у нас в России в 1612 году. Викторина создавалась не столько с целью дать людям возможность проверить свои знания об этой эпохе, сколько именно пробудить интерес, – рассказала заведующая библиотекой Светлана Соколова «МегаТюмени».

Проверить себя можно завтра, 4 ноября. Викторина пройдет в формате онлайн. Ссылку на нее опубликуют в официальной группе библиотеки № 16 в социальной сети «ВКонтакте».