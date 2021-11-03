Сотрудники ДК «Орфей» приготовили для тюменцев онлайн мастер-классы ко Дню народного единства. Фото: ДК "Орфей".

Сотрудники ДК «Орфей» приготовили для тюменцев онлайн-мастер-классы ко Дню народного единства. Так, завтра, 4 ноября, в 16.00 пройдет концерт «Дай сердца твоего коснуться сердцем» в сообществе Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

– На мастер-классе «Вдохновение осени» все желающие научатся, как с нуля, начиная с макета карандашом и заканчивая раскраской, нарисовать красивую тыкву. Начало в 12.00, – рассказал сотрудник ДК Денис Головастиков.

В 14.00 пройдет онлайн-мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Дерево дружбы». Участники будут вырезать из бумаги листья дерева в виде ладоней. Их научат правильно выкладывать эту художественную композицию, передает «Тюменская линия».